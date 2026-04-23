Стрілець зі Львова мав ментальні порушення, його передали до спецлікарні

11:44 23.04.2026 Чт
Що відомо про зброю, з якої стріляв чоловік?
Валерій Ульяненко
Стрілець зі Львова мав ментальні порушення, його передали до спецлікарні Ілюстративне фото: поліцейські затримали стрільця зі Львова (facebook.com zaporizhiapolice)

Правоохоронці затримали чоловіка, який у четвер, 23 квітня, влаштував стрілянину у багатоповерхівці Львова. Його було доставлено до спецлікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Львівської області.

Читайте також: Голова Нацполіції озвучив кількість зброї на руках українців

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Зброю правоохоронці вилучили. Стрілець був доставлений до спеціального лікувального закладу", - йдеться у заяві.

Правоохоронці встановили, що стрілець - 34-річний мешканець однієї з квартир будинку - має ментальні порушення. Він здійснив постріли у помешканні з револьвера системи Флобер, який викинув у вікно, коли побачив поліцейських.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили револьвер та направили його на експертне дослідження.

Фото: затримання стрільця у Львові (facebook.com/MVS.LVIV)

Затриманого доставили до спеціального лікувального закладу. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Що передувало

Сьогодні зранку до правоохоронців надійшов спецвиклик про стрілянину в житловому будинку. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

Стрілянина в Україні

Нагадаємо, 22 квітня у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина після сварки водія та пішохода. Внаслідок події чоловік був госпіталізований з пораненнями.

Крім того, 18 квітня у Голосіївському районі Києва сталася кривава трагедія - озброєний чоловік влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули семеро людей.

Зловмисник забарикадувався у супермаркеті із заручниками, однак переговори не дали результату і його ліквідували. Стрільцем виявився місцевий житель 1968 року народження, родом із Росії.

Раніше, 16 квітня, інцидент зі стріляниною у школі стався на Закарпатті. Тоді учень 9 класу дістав на уроці пістолет і двічі вистрілив, поранивши однокласника.

У Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці
