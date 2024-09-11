У Львівській області нібито мобілізували заброньованого чоловіка: що кажуть у ТЦК

Мобілізований Дрогобицьким територіальним центром комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) чоловік заявляє, що має бронь і вимагає звільнити його від служби у ЗСУ.

9 вересня у медіа з'явилася інформація про мобілізацію громадянина Дрогобицьким РТЦК та СП, який стверджує, що мав бронювання від проходження військової служби. У зв'язку з цим громадянин подав позов до суду з вимогою звільнити його від служби в армії.

Як відбувається бронювання військовозобов’язаних

У Львівському обласному ТЦК та СП пояснюють, згідно з останніми змінами, внесеними 16 серпня 2024 року до постанови Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року, процедура бронювання військовозобов'язаних регулюється наступним чином. Мінекономіки надсилає рішення про бронювання відповідним державним органам та Міноборони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки або розвідувальному органу Міноборони.

Міноборони та інші зазначені органи повинні довести ці рішення до відома територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки протягом трьох днів. Органи, що бронюють військовозобов'язаних, мають видати витяг із рішення і надіслати його до відповідного РТЦК та СП протягом п'яти днів. Витяг, завірений підписом та печаткою (якщо така є), служить документом, що підтверджує відстрочку.

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько у коментарі для РБК-Україна пояснив, що українці, які мають підстави для отримання відстрочки від мобілізації, повинні дотримуватися встановленого законом порядку для її оформлення. Якщо особа має право на відстрочку, але не оформила її належним чином, і при цьому ігнорує повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та не оновлює свої дані, це може бути розцінене як "ухилення" від мобілізації.

Чому мобілізували чоловіка

Водночас повідомляється, що чоловік 1971 року народження працював у одному з супермаркетів. Заклад насправді забронював певних своїх працівників та надіслав відповідний документ до РТЦК та СП. Проте, в цьому списку не було прізвища громадянина, який наразі оскаржує свою мобілізацію в суді. РТЦК також не отримував жодної іншої інформації про бронювання цього громадянина.

Як результат, військовозобов'язаний був мобілізований відповідно до закону і визнаний придатним до військової служби за рішенням ВЛК. Наразі він служить у збройних силах і виконує свої обов'язки.