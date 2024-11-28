У Львівській області найближчі тижні очікуються жорсткі графіки відключень світла, - ОВА

У Львівській області 28 листопада були атаковані два об'єкти енергетики. Це може призвести до жорстких відключень світла в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Львівської ОВА Адрія Годика в ефірі "Великий Львів".
За його словами, на двох об'єктах енергетики спалахнула пожежі внаслідок атаки. Пожежі вже локалізували. Обійшлося без постраждалих.
Станом на 12:00 у Львівській області 394 населених пунктів повністю без світла, близько тисячі - частково. Критична інфраструктура заживлена від генераторів.
"Я думаю, найближчі дні, якщо не тижні, нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачання", - сказав Годик.
Варто зазначити, що один з атакованих об'єктів знаходить у Дрогобицькому районі. Місцева влада повідомляла про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури під час масованої атаки.
Зранку, за даними ОВА, у Львівській області 523 тисячі абонентів були знеструмлені.
Сьогодні, 28 листопада, росіяни вчергове атакували українську енергетику. Окупанти випустили 91 ракету різного типу та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 дрони були локаційно втрачені.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни застосували крилаті ракети "Калібр" з касетними снарядами.
Як повідомила ДСНС, внаслідок чергового масованого удару є пошкодження у 14 регіонах країни. Зранку енергетики вводили аварійні відключення світла, станом на 12:00 їх скасували. Споживачі повернулися до погодинних відключень світла.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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