У Львівській області найближчі тижні очікуються жорсткі графіки відключень світла, - ОВА

У Львівській області 28 листопада були атаковані два об'єкти енергетики. Це може призвести до жорстких відключень світла в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Львівської ОВА Адрія Годика в ефірі "Великий Львів".

За його словами, на двох об'єктах енергетики спалахнула пожежі внаслідок атаки. Пожежі вже локалізували. Обійшлося без постраждалих.

Станом на 12:00 у Львівській області 394 населених пунктів повністю без світла, близько тисячі - частково. Критична інфраструктура заживлена від генераторів.

"Я думаю, найближчі дні, якщо не тижні, нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачання", - сказав Годик.

Варто зазначити, що один з атакованих об'єктів знаходить у Дрогобицькому районі. Місцева влада повідомляла про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури під час масованої атаки.

Зранку, за даними ОВА, у Львівській області 523 тисячі абонентів були знеструмлені.