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Во Львовской области в ближайшие недели ожидаются жесткие графики отключений света, - ОВА

Львов, Четверг 28 ноября 2024 12:43
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Во Львовской области в ближайшие недели ожидаются жесткие графики отключений света, - ОВА Фото: во Львовской области готовятся к жестким отключениям света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской области 28 ноября были атакованы два объекта энергетики. Это может привести к жестким отключениям света в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Львовской ОВА Адрия Годыка в эфире "Большой Львов".

По его словам, на двух объектах энергетики вспыхнули пожары в результате атаки.

По состоянию на 12:00 во Львовской области 394 населенных пункта полностью без света, около тысячи - частично. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов.

"Я думаю, ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в достаточно жестких графиках электроснабжения", - сказал Годык.

Стоит отметить, что один из атакуемых объектов находится в Дрогобычском районе. Местные власти сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры во время массированной атаки.

Утром, по данным ОВА, во Львовской области 523 тысяч абонентов были обесточены.

Массированная атака РФ

Сегодня, 28 ноября, россияне в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Оккупанты выпустили 91 ракету разного типа и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 дрона были локационно потеряны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне применили крылатые ракеты "Калибр" с кассетными снарядами.

Как сообщила ГСЧС, в результате очередного массированного удара возникли повреждения в 14 регионах страны.

Детальнее о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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Львовская область Графики отключения света Война в Украине Отключения света Энергетики Ракетная атака
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