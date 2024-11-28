Во Львовской области в ближайшие недели ожидаются жесткие графики отключений света, - ОВА

Во Львовской области 28 ноября были атакованы два объекта энергетики. Это может привести к жестким отключениям света в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Львовской ОВА Адрия Годыка в эфире "Большой Львов".

По его словам, на двух объектах энергетики вспыхнули пожары в результате атаки.

По состоянию на 12:00 во Львовской области 394 населенных пункта полностью без света, около тысячи - частично. Критическая инфраструктура заживлена от генераторов.

"Я думаю, ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в достаточно жестких графиках электроснабжения", - сказал Годык.

Стоит отметить, что один из атакуемых объектов находится в Дрогобычском районе. Местные власти сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры во время массированной атаки.

Утром, по данным ОВА, во Львовской области 523 тысяч абонентов были обесточены.