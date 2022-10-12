У Львівській області можуть ввести віялові відключення електроенергії

У Львівській області можуть запровадити віялові відключення через збільшенням споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у зв'язку з похолоданням і збільшенням енергоспоживання, владі доведеться обмежувати промисловість і побутових споживачів.

"Якщо не вдасться у часи пік зменшити споживання, то ми будемо говорити про можливі віялові відключення і подачу електроенергії по різних районах у різний час", - сказав Козицький.

Проте наразі немає графіку відключень електроенергії в області.

Зазначимо, що 11 жовтня росіяни обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки було знищено дві електропідстанції.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомляло, що додаткове обмеження споживання електроенергії може знадобитися протягом кількох днів.

Окрім того, українців просять обмежити споживання електроенергії вранці і ввечері, а також не користуватися кількома потужними приладами одночасно.

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