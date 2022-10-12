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Во Львовской области могут ввести веерные отключения электроэнергии

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Львовская область, Среда 12 октября 2022 16:54
Во Львовской области могут ввести веерные отключения электроэнергии Фото: во Львовской области могут ввести веерные отключения электроэнергии (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львовской области могут ввести веерные отключения из-за увеличения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в эфире телемарафона.

Он отметил, что в связи с похолоданием и увеличением энергопотребления властям придется ограничивать промышленность и бытовых потребителей.

"Если не удастся в часы пик уменьшить потребление, то мы будем говорить о возможных веерных отключениях и подаче электроэнергии по разным районам в разное время", - сказал Козицкий.

Однако пока нет графика отключений электроэнергии в области.

Отметим, что 11 октября россияне обстреляли Львовскую область. В результате атаки были уничтожены две электроподстанции.

Напомним, "Укрэнерго" сообщало, что дополнительное ограничение потребления электроэнергии может потребоваться в течение нескольких дней.

Кроме того, украинцев просят ограничить потребление электроэнергии утром и вечером, а также не использовать несколько мощных приборов одновременно.

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Львовская область Электроэнергия
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