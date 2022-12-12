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У Львівській області можливі додаткові відключення світла: в ОВА пояснили причину

Фото: у Львівській області попередили про додаткові відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області зросло споживання електроенергії. Внаслідок цього можливі додаткові відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Жителі Львівської області, на території нашої області зросло споживання електроенергії, тому можливі відключення не тільки у тих, чия група у графіку позначена помаранчевим кольором, але і у тих, хто зараз у білих клітинках", - пише Козицький.

Голова ОВА закликає містян не використовувати надмірно електроенергію та вмикати не потрібні пристрої.

"Коли ситуація в енергосистемі стане кращою і буде можливість подати живлення на довший період, енергетики це зроблять", - додав голова ОВА.

Фото: графіки відключення світла у Львові (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Укренерго", в Україні й надалі зберігається значний дефіцит потужностей.

Тим часом в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.

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