Во Львовской области возможны дополнительные отключения света: в ОВА объяснили причину

"Жители Львовской области, на территории нашей области возросло потребление электроэнергии, поэтому возможны отключения не только у тех, чья группа в графике отмечена оранжевым цветом, но и у тех, кто сейчас в белых ячейках ", - пишет Козицкий.

Глава ОВА призывает горожан не использовать излишне электроэнергию и включать не нужные устройства.

"Когда ситуация в энергосистеме станет лучше и будет возможность подать питание на более длительный период, энергетики это сделают", - добавил глава ОВА.

Фото: графики отключения света во Львове (t.me/kozytskyy_maksym_official)