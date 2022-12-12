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Во Львовской области возможны дополнительные отключения света: в ОВА объяснили причину

Фото: во Львовской области предупредили о дополнительных отключениях света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области выросло потребление электроэнергии. В результате возможны дополнительные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Жители Львовской области, на территории нашей области возросло потребление электроэнергии, поэтому возможны отключения не только у тех, чья группа в графике отмечена оранжевым цветом, но и у тех, кто сейчас в белых ячейках ", - пишет Козицкий.

Глава ОВА призывает горожан не использовать излишне электроэнергию и включать не нужные устройства.

"Когда ситуация в энергосистеме станет лучше и будет возможность подать питание на более длительный период, энергетики это сделают", - добавил глава ОВА.

Фото: графики отключения света во Львове (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Укрэнерго", в Украине и дальше сохраняется значительный дефицит мощностей .

Тем временем в Одесской области без света остаются до 300 тысяч абонентов, однако ситуация постепенно улучшается.

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