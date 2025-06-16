У Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху, відкрито провадження

У Львівській області, згідно з попередніми даними, мобілізований отримав ушкодження, випавши з кузова вантажівки. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Повідомлення від медиків надійшло 12 червня. До однієї з львівських лікарень без свідомості було доставлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.
Пізніше з'ясувалось, що постраждалий - 31-річний мобілізований з Волинської області. Чоловік отримав поранення вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Наразі встановлюються усі обставини подій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що днями у Києві мобілізований вчинив спробу втечі з авто територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час руху чоловік впав, через що отримав травми й загинув.
Також нещодавно у столиці сталися заворушення мобілізованих в одному зі збірних пунктів під час формування команд для відправки до навчальних центрів.
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