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У Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху, відкрито провадження

Ілюстративне фото: у Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху, відкрито провадження (Facebook-сторінка Яворівського районного відділу поліції)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області, згідно з попередніми даними, мобілізований отримав ушкодження, випавши з кузова вантажівки. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомлення від медиків надійшло 12 червня. До однієї з львівських лікарень без свідомості було доставлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Пізніше з'ясувалось, що постраждалий - 31-річний мобілізований з Волинської області. Чоловік отримав поранення вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. 

Наразі встановлюються усі обставини подій. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що днями у Києві мобілізований вчинив спробу втечі з авто територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час руху чоловік впав, через що отримав травми й загинув.

Також нещодавно у столиці сталися заворушення мобілізованих в одному зі збірних пунктів під час формування команд для відправки до навчальних центрів.

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Львівська область