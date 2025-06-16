У Львівській області мобілізований випав з вантажівки під час руху, відкрито провадження

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що днями у Києві мобілізований вчинив спробу втечі з авто територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час руху чоловік впав, через що отримав травми й загинув.

Також нещодавно у столиці сталися заворушення мобілізованих в одному зі збірних пунктів під час формування команд для відправки до навчальних центрів.

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