Во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения, открыто производство

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на днях в Киеве мобилизованный совершил попытку побега из авто территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Также недавно в столице произошли беспорядки мобилизованных в одном из сборных пунктов во время формирования команд для отправки в учебные центры.

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