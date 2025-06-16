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Во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения, открыто производство

Иллюстративное фото: во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения, открыто производство (Facebook-страница Яворивского районного отдела полиции)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области, согласно предварительным данным, мобилизованный получил повреждения, выпав из кузова грузовика. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщение от медиков поступило 12 июня. В одну из львовских больниц без сознания был доставлен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой.

Позже выяснилось, что пострадавший - 31-летний мобилизованный из Волынской области. Мужчина получил ранения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на полигон.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на днях в Киеве мобилизованный совершил попытку побега из авто территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Также недавно в столице произошли беспорядки мобилизованных в одном из сборных пунктов во время формирования команд для отправки в учебные центры.

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Львовская область