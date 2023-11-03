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У Львівській області дрони вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури

Фото: у Львівській області дрони вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Армія РФ вночі 3 листопада атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, на захід України цієї ночі прямували 16 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих дронів.

Проте у Львівській області є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури. За даними ОВА, внаслідок атаки немає постраждалих та жертв.

Проте через удар дронів спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапили Харків, Одеська область, а в Івано-Франківській області уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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Львівська областьатака дронівПВО