У Львівській області дрони вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури

За його словами, на захід України цієї ночі прямували 16 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих дронів.

Проте у Львівській області є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури. За даними ОВА, внаслідок атаки немає постраждалих та жертв.

Проте через удар дронів спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапили Харків, Одеська область, а в Івано-Франківській області уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.