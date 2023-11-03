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Во Львовской области дроны ударили по объекту критической инфраструктуры

Фото: во Львовской области дроны ударили по объекту критической инфраструктуры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ ночью 3 ноября атаковала Львовскую область дронами-камикадзе. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, на запад Украины этой ночью направлялись 16 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов.

Однако во Львовской области есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. По данным ОВА, в результате атаки нет пострадавших и жертв.

Однако из-за удара дронов вспыхнул пожар. Ее оперативно ликвидировали.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попали Харьков, Одесская область, а в Ивано-Франковской обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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Львовская областьатака дроновПВО