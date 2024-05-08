У Львівській області було чути вибухи, працювала ППО

Раніше під час масованої російської ракетної атаки вибухи лунали у Харкові та Полтавській області, у Запоріжжі та в Івано-Франківській області, у Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.