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У Львівській області було чути вибухи, працювала ППО

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Під час масованої ракетної атаки з боку Росії вибухи прогриміли у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.

"На Львівщині працює ППО", - написав Козицький.

Він також повідомив про рух ракет на Стрийщину та Червоноградський район.

Садовий повідомив про ракети в регіоні і теж написав про роботу ППО.

Раніше під час масованої російської ракетної атаки вибухи лунали у Харкові та Полтавській області, у Запоріжжі та в Івано-Франківській області, у Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.

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Ракетна атака