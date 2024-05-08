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Во Львовской области слышны взрывы, работает ПВО

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ходе массированной ракетной атаки со стороны России взрывы прогремели во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

"Во Львовской области работает ПВО", - написал Козицкий. 

Он также сообщил о движении ракет на Стрыйский и Червоноградский районы.

Садовый сообщил о ракетах в регионе и тоже написал о работе ПВО.

Ранее во время массированной российской ракетной атаки взрывы раздались в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области, Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

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Ракетная атака