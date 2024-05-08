Во Львовской области слышны взрывы, работает ПВО

Ранее во время массированной российской ракетной атаки взрывы раздались в Харькове и Полтавской области, Запорожье и Ивано-Франковской области, Киеве, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

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