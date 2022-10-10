У Львівській області чути вибухи

У Львові та області вранці 10 жовтня пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Вибухи у місті також підтвердив мер Андрій Садовий. Однак, за його даними, над містом працює ППО.

Тим часом, у Львівських Telegram-каналах повідомляють про масові проблеми з енергопостачанням.