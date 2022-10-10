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Во Львовской области слышны взрывы

Фото: во Львовской области слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львове и области утром 10 октября прогремели врзрывы. В некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Андрей Садовой. Однако, по его данным, над городом работает ПВО.

Тем временем во Львовских Telegram-каналах сообщают о массовых проблемах с энергоснабжением.

Напомним, с самого утра российские войска наносят массированные ракетные удары по Украине. В частности, прилеты вражеских ракет зафиксированы в Киеве, Днепре, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Львовракетный удар