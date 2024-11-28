UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

У Львівській області через удар РФ півмільйона абонентів залишилися без світла

Фото: уЛьвівській області через удар РФ півмільйона абонентів залишилися без світла 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія влаштувала масований удар по енергетиці України 28 листопада. У Львівській області без світла залишилися 523 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Дрогобицьку районну військову адміністрацію.

"Станом на зараз (на 9:40, - ред) через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання", - розповів Козицький.

Влучання в об'єкт критичної інфраструктури під Дрогобичем

Зокрема, РФ було завдала ракетні удари по території Дрогобицького району.

За словами начальника Дрогобицької РВА Степана Кулиняка, на жаль, відбулось влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Інформації про постраждалих чи жертв, на даний час, не надходило. Усі профільні служби на місці працюють над лідквідацією наслідків удару", - зазначив він.

Відключення світла через масований удар РФ

28 листопада російські війська влаштували новий масований удар по Україні, використавши дрони і ракети. Під ударом, як і 17 листопада, опинилися об'єкти енергетики по всій країні.

Через російську атаку в частині областей довелося запроваджувати екстрені відключення світла. Зокрема, відключення діють у Києві, Кіровоградській, Чернігівській, Херсонській та низці західних областей.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Україні 28 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівЛьвівська областьВійна в Україні