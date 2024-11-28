У Львівській області через удар РФ півмільйона абонентів залишилися без світла

"Станом на зараз (на 9:40, - ред) через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії у Львівській області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання", - розповів Козицький.

Влучання в об'єкт критичної інфраструктури під Дрогобичем

Зокрема, РФ було завдала ракетні удари по території Дрогобицького району.

За словами начальника Дрогобицької РВА Степана Кулиняка, на жаль, відбулось влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

"Інформації про постраждалих чи жертв, на даний час, не надходило. Усі профільні служби на місці працюють над лідквідацією наслідків удару", - зазначив він.