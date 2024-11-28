ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні почали застосовувати екстрені відключення світла: що відомо

Четвер 28 листопада 2024 06:34
UA EN RU
В Україні почали застосовувати екстрені відключення світла: що відомо Фото: сім'я вдома час блекауту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В регіонах України зранку ввели екстрені відключення світла. Це відбувається на тлі ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністра енергетики України Германа Галущенко у Facebook.

"За вказівкою "Укренерго", у Києві застосовані екстрені відключення світла", - писало "Суспільне".

Також зазначимо, що місцеві канали Кіровоградської області з посиланням на "Кіровоградобленерго" пишуть, що графіки аварійних відключень запроваджено і в їх регіоні.

"28.11.2024 з 05 години 35 хвилини за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - цитують канали "Кіровоградобленерго".

Оновлено о 06:25

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика знову під масованим ударом. Тому екстрені відключення світла введено по всій території України.

"Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях", - написав він.

Тим часом в Укренерго теж підтвердили відключення світла, опублікувавши наступне фото.

В Україні почали застосовувати екстрені відключення світла: що відомо

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні Енергетики
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися