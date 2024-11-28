Во Львовской области из-за удара РФ полмиллиона абонентов остались без света

Россия устроила массированный удар по энергетике Украины 28 ноября. Во Львовской области без света остались 523 тысячи абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Дрогобычскую районную военную администрацию.
"По состоянию на сейчас (на 9:40, - ред) из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", - рассказал Козицкий.
В частности, РФ нанесла ракетные удары по территории Дрогобычского района.
По словам начальника Дрогобычской РВА Степана Кулиняка, к сожалению, произошло попадание в объект критической инфраструктуры.
"Информации о пострадавших или жертвах, в настоящее время, не поступало. Все профильные службы на месте работают над ликвидацией последствий удара", - отметил он.
28 ноября российские войска устроили новый массированный удар по Украине, использовав дроны и ракеты. Под ударом, как и 17 ноября, оказались объекты энергетики по всей стране.
Из-за российской атаки в части областей пришлось вводить экстренные отключения света. В частности, отключения действуют в Киеве, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и ряде западных областей.
Детальнее о последствиях массированной атаки по Украине 28 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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