Во Львовской области из-за удара РФ полмиллиона абонентов остались без света

"По состоянию на сейчас (на 9:40, - ред) из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", - рассказал Козицкий.

Попадание в объект критической инфраструктуры под Дрогобычем

В частности, РФ нанесла ракетные удары по территории Дрогобычского района.

По словам начальника Дрогобычской РВА Степана Кулиняка, к сожалению, произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

"Информации о пострадавших или жертвах, в настоящее время, не поступало. Все профильные службы на месте работают над ликвидацией последствий удара", - отметил он.