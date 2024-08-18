У Львівській області через шторм дерево впало на вагон електрички, є постраждалі

Серед травмованих пасажири та залізничники. Як зазначили у компанії, всі вони оперативно отримали першу допомогу. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Станом на момент публікації допису, о 18:00, поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 година 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який оперативно причіпили залізничники під час стоянки.

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків", - закликали в Укрзалізниці.

У компанії додали, що поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду.