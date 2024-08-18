Во Львовской области из-за шторма дерево упало на вагон электрички, есть пострадавшие

Среди травмированных пассажиры и железнодорожники. Как отметили в компании, все они оперативно получили первую помощь. Четырех пассажиров с резаными травмами увезла скорая, их жизнь в безопасности.

По состоянию на момент публикации сообщения, в 18:00, поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который оперативно прицепили железнодорожники во время стоянки.

"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков", - призвали в Укрзализныце.

В компании добавили, что поезда Укрзализныци продолжают движение, несмотря на непогоду.