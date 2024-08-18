Во Львовской области из-за шторма дерево упало на вагон электрички, есть пострадавшие

В воскресенье, 18 августа, в Стрыйском районе Львовской области в результате шторма дерево упало вагон пригородного поезда 6424 Стрый - Ивано-Франковск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
Среди травмированных пассажиры и железнодорожники. Как отметили в компании, все они оперативно получили первую помощь. Четырех пассажиров с резаными травмами увезла скорая, их жизнь в безопасности.
По состоянию на момент публикации сообщения, в 18:00, поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который оперативно прицепили железнодорожники во время стоянки.
"Штормовое предупреждение сейчас распространяется по регионам, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков", - призвали в Укрзализныце.
В компании добавили, что поезда Укрзализныци продолжают движение, несмотря на непогоду.
Напомним, что на этой неделе Российская Федерация нанесла удары по энергетической системе УЗ на севере страны. В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей. Задержки поездов были минимизированы до 40 минут.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержали диверсантов, которые готовили серию поджогов на объектах УЗ.
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