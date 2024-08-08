Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Києві двох осіб, які за завданням російської розвідки готували серію підпалів на об'єктах "Укрзалізниці". Зловмисники планували атакувати релейні шафи сигнальних установок на ключових напрямках залізничного сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затримані - 22-річний рецидивіст та його 17-річний спільник. Рецидивіст, з судимостями за хуліганство та шахрайство, отримав пропозицію від російських спецслужб через месенджер Telegram наприкінці липня цього року. Йому запропонували спалити релейну шафу на вантажній станції "Укрзалізниці" в Києві.

Для виконання завдання він залучив свого знайомого, який допоміг йому здійснити розвідку та придбати інструменти для злому захисної панелі та легкозаймисту суміш. Диверсанти зламали дверцята релейної шафи та підпалили її, зафіксувавши процес на мобільний телефон для подальшого звіту перед російським куратором.

Після підпалу планувалося продовжити атаки на інші об'єкти залізничної інфраструктури Києва. Проте СБУ запобігла цим планам і затримала обох диверсантів на місці.

Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони з доказами їхньої діяльності, а також інструменти, використані для підпалу. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28 та частинами 1 і 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Рецидивіст перебуває під вартою, а його спільнику обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: У Києві затримано двох диверсантів, які планували підпали на об'єктах "Укрзалізниці" (t.me/SBUkr)