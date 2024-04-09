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У Львівській області через атаку дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

Вівторок 09 квітня 2024 08:57
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У Львівській області через атаку дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Львівській області внаслідок атаки російських дронів пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Цієї ночі ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області", - заявив він.

Проте, за його словами, уламки дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури.

"Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", - додав голова ОВА.

Він зазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Атака російських військ по Україні

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.

Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.

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