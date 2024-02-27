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У Львівській області авто евакуації загиблих військових потрапило у ДТП: є жертви і поранені

Фото: у Львівській області авто евакуації загиблих військових потрапило у ДТП (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівському районі 26 лютого сталася аварія за участю машини евакуації загиблих військових. Троє людей загинули, ще троє постраждали, винуватець аварії був п'яний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області та "Львівський портал".

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 лютого, близько 04.40, на автодорозі "Тернопіль - Львів" поблизу села Словіта Львівського району", - йдеться в повідомленні поліції.

Обставини аварії

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", яким керував 41-річний львів’янин. Встановлено, що водій «ВАЗ 2109» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

 

Фото з місця аварії за участю авто евакуації загиблих військових під Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

За даними місцевого видання "Львівський портал", "Mercedes-Benz Sprinter 313" виявився машиною "На щиті", яка повертала загиблих українських героїв додому.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події.

"Ще один пасажир "ВАЗ 2109", 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги", - додали у поліції.

Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

 

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ДТПЛьвівЛьвівська область