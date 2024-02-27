Во Львовской области авто эвакуации павших военных попало в ДТП: есть жертвы и раненые

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 февраля, около 04.40, на автодороге "Тернополь - Львов" вблизи села Словита Львовского района", - говорится в сообщении полиции.

Обстоятельства аварии

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин. Установлено, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места аварии с участием авто эвакуации павших военных под Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

По данным местного издания "Львовский портал", "Mercedes-Benz Sprinter 313" оказался машиной "На щите", которая возвращала погибших украинских героев домой.

Что известно о погибших и пострадавших

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия.

"Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи", - добавили в полиции.

Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района и пассажир легковушки, 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовный кодекс Украины.