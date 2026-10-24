На Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик, травмувалися п'ятеро людей

Нагадаємо, що 13 жовтня у ДТП під Харковом загинула жінка, яка у лютому 2026 року втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову.

Разом із нею в авто перебувала її новонароджена донька Катерина - дитина отримала травми й була госпіталізована.

Крім того, 26 вересня масштабне зіткнення чотирьох автомобілів сталося на Житомирщині. Внаслідок автопригоди поблизу села Березівка постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.