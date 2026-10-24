UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні

На Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик, травмувалися п'ятеро людей

17:45 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик (lv.npu.gov.ua)

П’ятеро людей постраждали внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика на Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 07:00 на автодорозі "Львів - Краковець" поблизу села Солиги Яворівського району.

Зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" під керуванням 37-річного водія та автомобіль Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 48-річний чоловік.

Внаслідок аварії травми отримали обидва кермувальники, а також троє пасажирів автобуса - двоє чоловіків віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.

Усіх потерпілих доправили до лікарні, наразі медики встановлюють їхні діагнози.

Слідчі Яворівського районного відділу поліції вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що 13 жовтня у ДТП під Харковом загинула жінка, яка у лютому 2026 року втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову.

Разом із нею в авто перебувала її новонароджена донька Катерина - дитина отримала травми й була госпіталізована.

Крім того, 26 вересня масштабне зіткнення чотирьох автомобілів сталося на Житомирщині. Внаслідок автопригоди поблизу села Березівка постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТПЛьвівська областьПоліцейські