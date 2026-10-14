У ДТП під Харковом загинула жінка, яка у лютому втратила чоловіка і трьох дітей через удар РФ

На Харківщині внаслідок ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому 2026-го втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову. Після трагедії жінка народила доньку Катерину. Дитина постраждала в аварії та перебуває в лікарні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Суспільне Харків ".

Що відомо про ДТП

Аварія сталася 13 жовтня близько 17-18 години. За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, Ольга їхала з Нової Водолаги в напрямку Харкова. Жінка з’їхала з дороги приблизно за 300 метрів після виїзду з населеного пункту.

Ольга померла в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Її доньку спочатку доправили до лікарні в Новій Водолазі, а потім перевезли до Харкова.

У дівчинки діагностували перелом ребра, забій легень і садна. За словами директора лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгенія Благовещенського, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.

За попередньою інформацією, родичі загиблих планують забрати дівчинку. Громада перевіряє можливість передати дитину під їхню опіку.

Як Ольга втратила родину через удар РФ

Уночі 10 лютого російська армія вдарила "Шахедом" по будинку родини в Богодухові. Тоді загинули чоловік Ольги Григорій Шикула та троє дітей - донька і сини-близнюки.

Родина переїхала до цього будинку лише за день до атаки. Житло вибрали ближче до лікарні, оскільки Ольга чекала на четверту дитину.

Григорій Шикула з синами (фото: Chystylyn facebook.com)

Будинок родини після атаки РФ (фото: Getty Images)

34-річний Григорій був ветераном. Він близько року захищав Україну на фронті, воював на Куп’янському та Запорізькому напрямках і втратив ногу.