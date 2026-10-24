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На Львовщине столкнулись автобус и внедорожник, травмировались пять человек

17:45 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
На Львовщине столкнулись автобус и внедорожник, травмировались пять человек Фото: во Львовской области столкнулись автобус и внедорожник (lv.npu.gov.ua)
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Пятеро человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки на Львовщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 07:00 на автодороге "Львов – Краковец" вблизи села Солиги Яворивского района.

Столкнулись рейсовый автобус "Эталон" под управлением 37-летнего водителя и автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров автобуса - двое мужчин в возрасте 48 и 49 лет и 42-летняя женщина.

Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас медики устанавливают их диагнозы.

Фото: во Львовской области столкнулись автобус и внедорожник (lv.npu.gov.ua)Фото: во Львовской области столкнулись автобус и внедорожник (lv.npu.gov.ua)Фото: во Львовской области столкнулись автобус и внедорожник (lv.npu.gov.ua)

Следователи Яворивского районного отдела полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 13 октября в ДТП под Харьковом погибла женщина, которая в феврале 2026 года потеряла мужчину и троих детей из-за российского удара по Богодухову.

Вместе с ней в автомобиле находилась ее новорожденная дочь Екатерина - ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, 26 сентября масштабное столкновение четырех автомобилей произошло в Житомирской области. В результате происшествия вблизи села Березовка пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

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