На Львовщине столкнулись автобус и внедорожник, травмировались пять человек

Пятеро человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и легковушки на Львовщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 07:00 на автодороге "Львов – Краковец" вблизи села Солиги Яворивского района.

Столкнулись рейсовый автобус "Эталон" под управлением 37-летнего водителя и автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров автобуса - двое мужчин в возрасте 48 и 49 лет и 42-летняя женщина.

Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас медики устанавливают их диагнозы.

Следователи Яворивского районного отдела полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.