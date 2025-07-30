На Львівщині вперше виявили небезпечного шкідника з Америки: введено карантин

Чим небезпечний американський білий метелик

Шкідника виявили у смт Дідилів Новояричівської сільської ради. Уражена територія площею 0,325 га. На цій ділянці запровадили карантинний режим, відповідне розпорядження надав голова Львівської РДА.

"Це небезпечний карантинний шкідник, завезений до Європи з Північної Америки. Його гусінь живиться листям понад 300 видів дерев та кущів, зокрема: шовковиці, яблуні, груші, сливи, волоського горіха, вишні, бузку, клена, береста та інших плодових і декоративних рослин", - кажуть у Держпродспоживслужбі.

Ознаки ураження:

павутинні гнізда на гілках дерев;

поява великої кількості біленької або жовтуватої гусені;

обгризання листя - аж до повного його знищення;

швидке утворення нових колоній.

Одна самка відкладає до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Якщо не боротись зі шкідником, він поширюється дуже швидко.

Американський білий метелик шкодить плодовим деревам і декоративним рослинам (фото: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області/Facebook)

Як поширюється шкідник

Американський білий метелик зимує у вигляді лялечок у тріщинах кори дерев, будівлях або ґрунті. Навесні з’являються метелики, які активно розмножуються. Гусінь формує щільні павутинні гнізда, завдаючи шкоди зеленій масі дерев. Поширюється через посадковий матеріал, транспорт або вітром.

Як боротися зі шкідником:

обрізка і спалювання гілок із павутинням;

санітарна очистка дерев і кущів;

регулярне обстеження насаджень;

обробка дерев дозволеними інсектицидами (обприскування здійснюють у ранкові або вечірні години, за безвітряної погоди під час масового виходу гусені).

"Якщо ви помітили підозрілі павутинні гнізда або гусінь на деревах у вашому населеному пункті - негайно зверніться до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області або органів місцевої влади", - закликають фахівці.