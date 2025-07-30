На Львівщині вперше виявили небезпечного шкідника з Америки: введено карантин

На Львівщині вперше зафіксували вогнище небезпечного карантинного шкідника - американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury). На ураженій ділянці запровадили карантинний режим.
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області у Facebook.
Шкідника виявили у смт Дідилів Новояричівської сільської ради. Уражена територія площею 0,325 га. На цій ділянці запровадили карантинний режим, відповідне розпорядження надав голова Львівської РДА.
"Це небезпечний карантинний шкідник, завезений до Європи з Північної Америки. Його гусінь живиться листям понад 300 видів дерев та кущів, зокрема: шовковиці, яблуні, груші, сливи, волоського горіха, вишні, бузку, клена, береста та інших плодових і декоративних рослин", - кажуть у Держпродспоживслужбі.
Ознаки ураження:
Одна самка відкладає до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Якщо не боротись зі шкідником, він поширюється дуже швидко.
Американський білий метелик зимує у вигляді лялечок у тріщинах кори дерев, будівлях або ґрунті. Навесні з’являються метелики, які активно розмножуються. Гусінь формує щільні павутинні гнізда, завдаючи шкоди зеленій масі дерев. Поширюється через посадковий матеріал, транспорт або вітром.
Як боротися зі шкідником:
"Якщо ви помітили підозрілі павутинні гнізда або гусінь на деревах у вашому населеному пункті - негайно зверніться до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області або органів місцевої влади", - закликають фахівці.
Раніше ми писали про те, що у середині липня на Запоріжжі зафіксували нашестя сарани, яка згодом поширилась й на сусідні області. Появу шкідника спричинила тривала посуха та бойові дії у регіоні.
Читайте також про те, що у Запоріжжі на тлі потенційної загрози поширення сарани створили спеціальну комісію. Саме з цього регіону розпочалось нашестя.
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