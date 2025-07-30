Во Львовской области впервые обнаружили опасного вредителя из Америки: введен карантин

Чем опасна американская белая бабочка

Вредителя обнаружили в пгт Дидылов Новоярычевского сельского совета. Поражена территория площадью 0,325 га. На этом участке ввели карантинный режим, соответствующее распоряжение выдал председатель Львовской РГА.

"Это опасный карантинный вредитель, завезенный в Европу из Северной Америки. Его гусеницы питаются листьями более 300 видов деревьев и кустов, в частности: шелковицы, яблони, груши, сливы, грецкого ореха, вишни, сирени, клена, бересты и других плодовых и декоративных растений", - говорят в Госпродпотребслужбе.

Признаки поражения:

паутинные гнезда на ветвях деревьев;

появление большого количества беленькой или желтоватой гусеницы;

обгрызание листьев - вплоть до полного его уничтожения;

быстрое образование новых колоний.

Одна самка откладывает до 2000 яиц, дает 1-2 поколения за сезон. Если не бороться с вредителем, он распространяется очень быстро.

Американская белая бабочка вредит плодовым деревьям и декоративным растениям (фото: Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области/Facebook)

Как распространяется вредитель

Американская белая бабочка зимует в виде куколок в трещинах коры деревьев, зданиях или почве. Весной появляются бабочки, которые активно размножаются. Гусеница формирует плотные паутинные гнезда, нанося вред зеленой массе деревьев. Распространяется через посадочный материал, транспорт или ветром.

Как бороться с вредителем:

обрезка и сжигание веток с паутиной;

санитарная очистка деревьев и кустов;

регулярное обследование насаждений;

обработка деревьев разрешенными инсектицидами (опрыскивание осуществляют в утренние или вечерние часы, при безветренной погоде во время массового выхода гусениц).

"Если вы заметили подозрительные паутинные гнезда или гусеницы на деревьях в вашем населенном пункте - немедленно обратитесь в Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области или органы местной власти", - призывают специалисты.