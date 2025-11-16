ua en ru
На Львівщині водій підірвав гранату піcля зупинки патрульними: що відомо

Неділя 16 листопада 2025 22:13
Ілюстративне фото: внаслідок підриву гранати чоловіка госпіталізували
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні ввечері, 16 листопада, у місті Рудки Львівської області стався інцидент з наслідками. Водій підірвав гранату після того, як його зупинили патрульні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Львівської області.

Правоохоронці поінформували, що подія сталася приблизно о 18:00 у Рудках Самбірського району.

"Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив Правила дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Водієм виявився 37-річний житель одного з сіл Самбірського району. Під час спілкування з поліцейськими біля автівки, чоловік дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

"Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", - сказано у дописі.

Враховуючи вищевказані статті, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Наразі проводиться досудове розслідування.

Інші інциденти

Нагадаємо, в Києві кілька тижнів тому, 5 листопада, чоловік підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow. Інцидент стався після нетривалого конфлікту громадянина з персоналом закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що 24 жовтня в місті Овруч Житомирської області теж стався інцидент. Чоловік підірвав гранату в поїзді, в результаті чого чотири людини загинули і ще 12 отримали поранення.

