На Львівщині військового знайшли мертвим у ТЦК

У Львівській області в службовому приміщенні виявили тіло військовослужбовця. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Фейсбуці.
Тіло військовослужбовця виявили у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який розташований у місті Мостиська Львівської області.
За даними ТЦК, чоловіка без ознак життя знайшли близько 07:30 ранку.
"У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.
Розслідування проводить спеціальна комісія.
У територіальному центрі назвали і попередню причину трагедії.
"Попередня кваліфікація події - самогубство. Решта обставин з'ясовується", - зазначили у ТЦК.
Нещодавно резонансу набула інша справа, пов'язана з представниками ТЦК. У Києві чоловік напав на лікарку військово-лікарської комісії просто під час прийому та завдав їй смертельних ножових поранень.
За даними слідства, він вдарив жінку ножем 17 разів.
Пізніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід, а самому чоловікові оголосили підозру в умисному вбивстві.