На Львівщині військового знайшли мертвим у ТЦК

Нещодавно резонансу набула інша справа, пов'язана з представниками ТЦК. У Києві чоловік напав на лікарку військово-лікарської комісії просто під час прийому та завдав їй смертельних ножових поранень.

За даними слідства, він вдарив жінку ножем 17 разів.

Пізніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід, а самому чоловікові оголосили підозру в умисному вбивстві.