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Во Львовской области военного нашли мертвым в ТЦК

16:24 01.08.2026 Сб
1 мин
Названа предварительная причина смерти
aimg Елена Чупровская
Фото: во Львовской области произошла трагедия (facebook.com ternopil)

Во Львовской области в служебном помещении обнаружено тело военнослужащего. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Что произошло в Мостисках

Тело военнослужащего было обнаружено в служебном помещении первого отдела Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в городе Мостиска Львовской области.

По данным ТЦК, мужчину без признаков жизни обнаружили около 07:30 утра.

"Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.

Расследование проводит специальная комиссия.

Предварительная версия - самоубийство

В территориальном центре назвали и предварительную причину трагедии.

"Предыдущая квалификация происшествия - самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются", - отметили в ТЦК.

Недавно резонанс приобрело другое дело, связанное с представителями ТЦК. В Киеве мужчина напал на врача военно-врачебной комиссии прямо во время приема и нанес ей смертельные ножевые ранения .

По данным следствия, он ударил женщину ножом 17 раз.

Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения, а самому мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.

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