Во Львовской области военного нашли мертвым в ТЦК

Недавно резонанс приобрело другое дело, связанное с представителями ТЦК. В Киеве мужчина напал на врача военно-врачебной комиссии прямо во время приема и нанес ей смертельные ножевые ранения .

По данным следствия, он ударил женщину ножом 17 раз.

Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения, а самому мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве.