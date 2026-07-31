Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який вбив лікарку під час ВЛК

Чоловіка, який 29 липня вбив 55-річну лікарку-хірурга під час проходження ВЛК у Подільському ТЦК Києва, взято під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За цією статтею йому загрожує довічне ув'язнення. Подільський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.

Чоловіка затримали слідчі Подільського управління поліції. Йому оголосили підозру за пунктом 8 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням службового обов'язку.

Нагадаємо, трагедія сталася 29 липня близько 15:30 у позаштатній військово-лікарській комісії №1 при Подільському районному ТЦК Києва. Киянина доставили туди для проходження ВЛК, оскільки він перебував у розшуку через непроходження медогляду.

Зі слів підозрюваного, він хотів, щоб його оглянули ретельно, скаржився на зубний біль і просив відпустити на кілька днів. Однак, зрозумівши, що його визнають придатним до служби, чоловік завдав 55-річній лікарці-хірургу близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки.