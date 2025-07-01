На Львівщині виявили касетні снаряди після атаки РФ: що відомо і чим це загрожує

Масований обстріл у ніч на 29 червня

У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:

477 дронів, які запустив з шести напрямків;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";

5 крилатих ракет "Калібр";

3 зенітно керовані ракети С-300.

Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.

Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.