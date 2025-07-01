На Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ: что известно и чем это грозит

После недавнего ракетно-дронового удара по территории Дрогобычской общины были обнаружены опасные кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.
"Радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками", - сказано в сообщении.
Сейчас территория, где они найдены, промаркирована табличками "Опасно мины".
Власти напомнили, что категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию.
Жителей призывают
Внешний вид снарядов: круглые, серые на вид, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом.
"Просим быть максимально осторожными и доверять только официальным источникам информации. О работах по разминированию будут сообщать дополнительно. Просим жителей серьезно отнестись к этой информации и максимально распространить", - обратились к местным.
В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:
По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.
Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.
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