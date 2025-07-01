На Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ: что известно и чем это грозит

Массированный обстрел в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:

477 дронов, которые запустил с шести направлений;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К";

5 крылатых ракет "Калибр";

3 зенитно управляемые ракеты С-300.

По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.

Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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