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На Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ: что известно и чем это грозит

Иллюстративное фото: на Львовщине обнаружили кассетные снаряды после атаки РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После недавнего ракетно-дронового удара по территории Дрогобычской общины были обнаружены опасные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

"Радиус поражения таких боеприпасов составляет до 30 метров. Сейчас место контролируется соответствующими службами и обследуется взрывотехниками", - сказано в сообщении.

Сейчас территория, где они найдены, промаркирована табличками "Опасно мины".

Власти напомнили, что категорически запрещено приближаться к промышленному объекту, который подвергся попаданию.

Жителей призывают

  • не приближаться к месту обстрела;
  • не фотографировать и не распространять местоположение взрывоопасных предметов;
  • не касаться подозрительных предметов, не копать, не пытаться их перенести.
  • в случае обнаружения подозрительных предметов - сразу звонить по телефону 102.

Внешний вид снарядов: круглые, серые на вид, могут быть частично прикрыты обломками или грунтом.

"Просим быть максимально осторожными и доверять только официальным источникам информации. О работах по разминированию будут сообщать дополнительно. Просим жителей серьезно отнестись к этой информации и максимально распространить", - обратились к местным.

Массированный обстрел в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:

  • 477 дронов, которые запустил с шести направлений;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 зенитно управляемые ракеты С-300.

По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.

Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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