Вкрали гроші на ремонт підстанції: на Львівщині розкрили схему в "Укренерго"

У Львівській області викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" під час відновлення енергетичної інфраструктури після атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБУ у Львівській області у Facebook .

Що розповіли в СБУ

За матеріалами справи, до організації схеми причетні один з керівників підрозділу Західного територіального обслуговування мережі "НЕК Укренерго" та колишній керівник підрядної компанії.

Встановлено, що у грудні 2022 року ПрАТ "НЕК Укренерго" уклало договір з ТОВ на капітальний ремонт та реставрацію пошкоджених трансформаторів на загальну суму 16,3 млн гривень. Під час виконання робіт у звітну документацію вносилися роботи, які фактично не проводилися, а також штучно завищувалася вартість матеріалів та послуг.

Посадовець "Укренерго", який діяв в інтересах ТОВ, завізував документи та свідомо не перевірив виконаний ремонт трансформаторів.

Таким чином, частина бюджетних коштів, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів, осіла в кишенях зловмисників.

Фото: На Львівщині викрили схему розкрадання грошей "Укренерго" facebook.com/ssu.lviv

Деталі від прокуратури

Як проінформували у Львівській обласній прокуратурі, ремонт у найкоротші терміни був критично важливим, адже лінія, на якій розміщувалось обладнання, передає дуже великі обсяги електроенергії.

"У разі виходу з ладу групи автотрансформаторів передача електроенергії споживачам в регіони стає неможливою. Одна така група може забезпечити електроенергією всю Львівську область або близько 60% Києва. У масштабі держави це приблизно 8–10% від загального споживання", - пояснили у прокуратурі.

Там додали, що вихід з ладу такого магістрального обладнання створює критичне навантаження на енергосистему. Це може призвести до масштабного блекауту для понад мільйона споживачів.

За даними слідства, підрядник провів ремонтні роботи на трьох автотрансформаторах, що входили до групи.

Проте у проєктну та звітну документацію директорка товариства внесла недостовірну інформацію.

Зокрема, в актах було свідомо завищено обсяги та вартість робіт і матеріалів, а також відображено як виконані роботи, які фактично не проводилися.

Оголошення підозр

Фігурантам повідомлено про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України: