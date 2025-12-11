На Львівщині переселенців можуть залишити без світла через борги "Львіввугілля": що відомо

24 грудня частина об’єктів ДП "Львіввугілля" може бути відключена від електропостачання через борги. Під ризиком знеструмлення - санаторій "Ровесник", де проживають внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Львівобленерго" .

Чому готують відключення

У компанії пояснили, що вимогу відключити об’єкти "Львіввугілля" надіслав постачальник "останньої надії" - "Укрінтеренерго". Причина - тривала заборгованість за спожиту електричну енергію. Ігнорувати вимогу "Львівобленерго" не може - це буде порушення закону.

Під відключення потрапляють об’єкти соціальної сфери та адмінбудівлі підприємства.

Переселенці стали заручниками ситуації

На одному з таких об’єктів - у санаторії "Ровесник" - зараз проживають близько 120 переселенців, серед них 20 дітей.

Нардеп Михайло Волинець заявив, що люди фактично стали заручниками фінансових проблем держпідприємства.

За його словами, рахунки "Львіввугілля" заблоковані податковою через штрафи ще 2001 року, що унеможливлює розрахунки. Через це працівникам не виплатили 50% зарплати за жовтень і всю зарплату за листопад.

Що далі

8 грудня "Львівобленерго" офіційно попередило "Львіввугілля" про припинення електроживлення. Також надіслали повідомлення Львівській ОВА та додали прохання забезпечити резервне живлення приміщень, де перебувають ВПО.

В ОВА ситуацію поки не прокоментували.

У компанії заявили, що "персональна відповідальність за можливі наслідки відключення" лежить на керівництві "Львіввугілля". Також енергетики закликали підприємство терміново врегулювати питання погашення боргу, щоб уникнути знеструмлення.