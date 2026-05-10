На Львівщині чоловік після бійки взявся за рушницю

На Львівщині побутовий конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину. Один із учасників бійки вистрілив у автомобіль свого опонента з мисливської рушниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
За інформацією правоохоронців, подія сталася в одному з сіл Львівського району. Між 40-річним місцевим жителем та 47-річним мешканцем сусіднього села спалахнула словесна перепалка, яка згодом перейшла у фізичне протистояння.
Після бійки молодший учасник конфлікту вирішив застосувати зброю. Він узяв мисливську рушницю та здійснив постріл у автомобіль Audi Q5, що належав його супротивнику.
Внаслідок інциденту люди не постраждали, проте транспортний засіб отримав технічні пошкодження.
Правоохоронці затримали стрільця на місці події, а зброю вилучили для проведення експертиз.
"Правоохоронці затримали стрільця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження", - повідомили в поліції.
Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Тепер чоловікові загрожує суворе покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, останнім часом в Україні активізувалися дискусії щодо легалізації зброї для самозахисту. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зробив нову заяву щодо короткостволу для цивільних, зазначивши, що МВС готове до ухвалення відповідного закону. Консультації з народними депутатами з цього приводу мали розпочатися наприкінці квітня.
Також правоохоронці продовжують розслідування резонансних злочинів із використанням зброї. Нещодавно слідство встановило повну хронологію подій під час теракту в Києві, що стався 18 квітня, та сформувало детальний портрет нападника.
Окрім цього, в Одесі зафіксовано черговий випадок збройної агресії у громадському місці. В Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії, після чого зловмисника оперативно затримала поліція.