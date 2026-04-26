На Львівщині через негоду понад 100 населених пунктів без світла

"Через складні погодні умови та сильні пориви вітру на Львівщині зберігається помаранчевий рівень небезпеки. Внаслідок негоди в області без електропостачання зараз 103 населені пункти: 21 - повністю, 82 - частково", - йдеться у повідомленні.

Наразі над відновленням живлення працюють 39 бригад "Львівобленерго". Зокрема, залучені майже 170 фахівців та 60 одиниць техніки.

Також Козицький додав, що у Львівському, Золочівському, Шептицькому та Дрогобицькому районах зафіксовано падіння дерев.

"Надійшла також інформація про те, що вітер зірвав дах з приватного будинку в Золочівському та зі школи у Львівському районах. Зараз її перевіряють профільні служби", - пише глава ОВА.

Резюмуючи він закликав людей не наближатися до обірваних дротів, пошкоджених електроопор, повалених дерев та рекламних конструкцій. Окрім того, не намагатися самостійно усунути пошкодження електромереж, а викликати рятувальників та енергетиків. За можливості також обмежити перебування на вулиці.

Додатково Козицький наголосив, щоб водії теж були уважними на дорогах, і не паркуватися під деревами та конструкціями.