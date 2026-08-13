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На Львівщині аптеки наживалися на ліках: що виявила перевірка

16:58 13.08.2026 Чт
1 хв
Частина аптек уже отримала санкції
aimg Валерія Абабіна
Фото: на будьш по суті Продаж лікарських засобів в аптеці (Getty images)

На Львівщині за 7 місяців 2026 року перевірили 43 аптеки та інші заклади, що продають ліки. Порушення правил державного регулювання цін виявили у 67% із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Що виявили перевірки

За 7 місяців 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які реалізують ліки.

Порушення вимог щодо державного регулювання цін на окремі лікарські засоби виявили у 67% перевірених об'єктів.

Найпоширенішим порушенням стало застосування торговельних надбавок, що перевищували дозволені законодавством. Замість установлених 10-35% в окремих випадках надбавки сягали 27-78%.

Які санкції застосували

За результатами перевірок Держпродспоживслужба Львівщини:

  • видала 20 приписів щодо усунення порушень;
  • ухвалила 29 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій;
  • притягнула до адміністративної відповідальності 24 посадові особи.

Нагадаємо, державне регулювання цін на ліки запрацювало в Україні з 1 березня 2025 року - тоді уряд обмежив торговельні надбавки для аптек: не більше 35% на безрецептурні препарати й регресивну шкалу для ліків із Національного переліку.

На початку 2026 року Кабмін посилив контроль - профільним органам доручили щотижня відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки за необґрунтовані націнки.

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