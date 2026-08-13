На Львівщині аптеки наживалися на ліках: що виявила перевірка

Нагадаємо, державне регулювання цін на ліки запрацювало в Україні з 1 березня 2025 року - тоді уряд обмежив торговельні надбавки для аптек: не більше 35% на безрецептурні препарати й регресивну шкалу для ліків із Національного переліку.

На початку 2026 року Кабмін посилив контроль - профільним органам доручили щотижня відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки за необґрунтовані націнки.