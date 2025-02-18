Ціни на ліки обмежать з 1 березня: уряд встановив розміри надбавок в аптеках

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгівельна надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою та буде залежати від ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 лютого 2025 р. № 168 .

Згідно з документом, з 1 березня на безерецептурні лікарські засоби торгівельна (роздрібна) надбавка в аптеках не повинна перевищувати 35% до закупівельної ціни.

На лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, встановлюється така максимальна торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни:

на ліки вартістю до 100 гривень - 25%,

від 100 до 500 гривень - 20%,

більше ніж 1000 гривень - 10%.

На рецептурні ліки буде така максимальна надбавка:

до 500 гривень - 25%,

від 100 до 500 гривень - 20%,

більше ніж 1000 гривень - 10%.

Крім того, граничні постачальницько-збутові надбавки обмежуються рівнем не вище ніж 8%.

З 1 березня в Україні заборонено надання маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних з реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Також з 1 березня Держпродспоживслужба відновить перевірки аптек та постачальників ліків.

Боротьба з подорожчанням ліків

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ціни на ліки в Україні "абсолютно неадекватні". Президент провів на цю тему нараду з представниками уряду, а потім - засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення щодо ліків.

Потім Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Кабмін 14 лютого ухвалив постанову щодо обмеження надбавок на ліки.