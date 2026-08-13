На Львовщине аптеки наживались на лекарствах: что обнаружила проверка

Напомним, государственное регулирование цен на лекарства заработало в Украине с 1 марта 2025 - тогда правительство ограничило торговые надбавки для аптек: не более 35% на безрецептурные препараты и регрессивную шкалу для лекарств из Национального перечня.

В начале 2026 года Кабмин усилил контроль – профильным органам поручили еженедельно отслеживать стоимость медикаментов и штрафовать аптеки за необоснованные наценки.