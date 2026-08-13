ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Львівщині аптеки наживалися на ліках: що виявила перевірка

16:58 13.08.2026 Чт
1 хв
Частина аптек уже отримала санкції
aimg Валерія Абабіна
На Львівщині аптеки наживалися на ліках: що виявила перевірка Фото: на будьш по суті Продаж лікарських засобів в аптеці (Getty images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На Львівщині за 7 місяців 2026 року перевірили 43 аптеки та інші заклади, що продають ліки. Порушення правил державного регулювання цін виявили у 67% із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Що виявили перевірки

За 7 місяців 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які реалізують ліки.

Порушення вимог щодо державного регулювання цін на окремі лікарські засоби виявили у 67% перевірених об'єктів.

Найпоширенішим порушенням стало застосування торговельних надбавок, що перевищували дозволені законодавством. Замість установлених 10-35% в окремих випадках надбавки сягали 27-78%.

Які санкції застосували

За результатами перевірок Держпродспоживслужба Львівщини:

  • видала 20 приписів щодо усунення порушень;
  • ухвалила 29 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій;
  • притягнула до адміністративної відповідальності 24 посадові особи.

Нагадаємо, державне регулювання цін на ліки запрацювало в Україні з 1 березня 2025 року - тоді уряд обмежив торговельні надбавки для аптек: не більше 35% на безрецептурні препарати й регресивну шкалу для ліків із Національного переліку.

На початку 2026 року Кабмін посилив контроль - профільним органам доручили щотижня відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки за необґрунтовані націнки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів аптеки
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість