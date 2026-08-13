На Львівщині аптеки наживалися на ліках: що виявила перевірка

На Львівщині за 7 місяців 2026 року перевірили 43 аптеки та інші заклади, що продають ліки. Порушення правил державного регулювання цін виявили у 67% із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За 7 місяців 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які реалізують ліки.

Нагадаємо, державне регулювання цін на ліки запрацювало в Україні з 1 березня 2025 року - тоді уряд обмежив торговельні надбавки для аптек: не більше 35% на безрецептурні препарати й регресивну шкалу для ліків із Національного переліку.

На початку 2026 року Кабмін посилив контроль - профільним органам доручили щотижня відстежувати вартість медикаментів і штрафувати аптеки за необґрунтовані націнки.