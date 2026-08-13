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Главная » Жизнь » Общество

На Львовщине аптеки наживались на лекарствах: что обнаружила проверка

16:58 13.08.2026 Чт
1 мин
Часть аптек уже получила санкции
aimg Валерия Абабина
На Львовщине аптеки наживались на лекарствах: что обнаружила проверка Фото: на любой по существу Продажа лекарственных средств в аптеке (Getty images)
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На Львовщине за 7 месяцев 2026 проверили 43 аптеки и другие заведения, продающие лекарства. Нарушение правил государственного регулирования цен было выявлено у 67% из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Обнаружившие проверки

За 7 месяцев 2026 года специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области провели 43 проверки аптек и других субъектов хозяйствования, реализующих лекарства.

Нарушение требований государственного регулирования цен на отдельные лекарственные средства выявили у 67% проверенных объектов.

Наиболее распространенным нарушением стало применение торговых надбавок, превышающих разрешенные законодательством. Вместо установленных 10-35% в редких случаях надбавки достигали 27-78%.

Какие санкции применили

По результатам проверок Госпродпотребслужба Львовщины:

  • выдала 20 предписаний по устранению нарушений;
  • приняла 29 решений о применении административно-хозяйственных санкций;
  • привлекла к административной ответственности 24 должностных лица.

Напомним, государственное регулирование цен на лекарства заработало в Украине с 1 марта 2025 - тогда правительство ограничило торговые надбавки для аптек: не более 35% на безрецептурные препараты и регрессивную шкалу для лекарств из Национального перечня.

В начале 2026 года Кабмин усилил контроль – профильным органам поручили еженедельно отслеживать стоимость медикаментов и штрафовать аптеки за необоснованные наценки.

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