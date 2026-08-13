На Львовщине аптеки наживались на лекарствах: что обнаружила проверка

На Львовщине за 7 месяцев 2026 проверили 43 аптеки и другие заведения, продающие лекарства. Нарушение правил государственного регулирования цен было выявлено у 67% из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

За 7 месяцев 2026 года специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области провели 43 проверки аптек и других субъектов хозяйствования, реализующих лекарства.

Напомним, государственное регулирование цен на лекарства заработало в Украине с 1 марта 2025 - тогда правительство ограничило торговые надбавки для аптек: не более 35% на безрецептурные препараты и регрессивную шкалу для лекарств из Национального перечня.

В начале 2026 года Кабмин усилил контроль – профильным органам поручили еженедельно отслеживать стоимость медикаментов и штрафовать аптеки за необоснованные наценки.