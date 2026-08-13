На Львовщине аптеки наживались на лекарствах: что обнаружила проверка
На Львовщине за 7 месяцев 2026 проверили 43 аптеки и другие заведения, продающие лекарства. Нарушение правил государственного регулирования цен было выявлено у 67% из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.
Обнаружившие проверки
За 7 месяцев 2026 года специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области провели 43 проверки аптек и других субъектов хозяйствования, реализующих лекарства.
Нарушение требований государственного регулирования цен на отдельные лекарственные средства выявили у 67% проверенных объектов.
Наиболее распространенным нарушением стало применение торговых надбавок, превышающих разрешенные законодательством. Вместо установленных 10-35% в редких случаях надбавки достигали 27-78%.
Какие санкции применили
По результатам проверок Госпродпотребслужба Львовщины:
- выдала 20 предписаний по устранению нарушений;
- приняла 29 решений о применении административно-хозяйственных санкций;
- привлекла к административной ответственности 24 должностных лица.
Напомним, государственное регулирование цен на лекарства заработало в Украине с 1 марта 2025 - тогда правительство ограничило торговые надбавки для аптек: не более 35% на безрецептурные препараты и регрессивную шкалу для лекарств из Национального перечня.
В начале 2026 года Кабмин усилил контроль – профильным органам поручили еженедельно отслеживать стоимость медикаментов и штрафовать аптеки за необоснованные наценки.