Львів та Тернопіль під ворожою атакою, лунають вибухи: перші подробиці

У ніч на середу, 19 листопада, російська армія завдала чергового масованого комбінованого удару по території України. Ціллю ворога цього разу був захід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську та ОВА та "Суспільне".
За повідомленнями влади, у напрямку міста фіксувалось декілька груп ударних дронів з півдня та сходу. Вже о 06:40 місцеві, а також влада, заявили про вибухи у місті.
"Жителі Львівщини, будь ласка, не публікуйте жодних фото, відео, адрес. Зберігайте інформаційну тишу. Наразі загроза залишається", - повідомили в ОВА.
Водночас мер міста Андрій Садовий закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.
Станом на 06:55 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.
Оновлено о 07:20
За даними Повітряних сил та місцевої влади, у напрямку Львова окрім дронів фіксувались російські ракети.
Оновлено о 07:25
Місцеві повідомляють про перебої зі світлом після вибухів у Львові. Водночас мер міста повідомляє, що у Львові через повітряну тривогу зміниться графік руху громадського транспорту:
Про вибухи у Тернополі повідомляють ЗМІ. Водночас влада просить місцевих також залишатись в укритті. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку регіону з півночі.
"Прошу залишатись в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото і відео", – написав у телеграм міський голова Тернополя Сергій Надал.
Оновлено о 07:10
Водночас, Тернопільська ОВА також попереджає про ракетну небезпеку для регіону. За даними Повітряних сил, ракети фіксувались на півдні Тернопільщини, курс західний.
Місцеві ЗМІ пишуть, що Тернопіль також перебуває під ракетною атакою. У місті було чути вибухи, моніторингові канали пишуть про дим після вибухів. Водночас, Повітряні сили також уточнили, що через Тернопільску обалсть ворожі ракети рухались у апрямку Івано-Фраківської області.
Російська Федерація цієї ночі завдає комбінованого удару по території України. Вже відомо, що ворог застосував ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал, а також ракети інших типів.
У зв'язку з новою атакою Польща підняла в небо союзну авіацію у зв'язку з атаками РФ на західні регіони України. Армія повідомила про винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження