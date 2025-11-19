Львів та Тернопіль під ворожою атакою, лунають вибухи: перші подробиці

Львів

За повідомленнями влади, у напрямку міста фіксувалось декілька груп ударних дронів з півдня та сходу. Вже о 06:40 місцеві, а також влада, заявили про вибухи у місті.

"Жителі Львівщини, будь ласка, не публікуйте жодних фото, відео, адрес. Зберігайте інформаційну тишу. Наразі загроза залишається", - повідомили в ОВА.

Водночас мер міста Андрій Садовий закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

Станом на 06:55 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 07:20

За даними Повітряних сил та місцевої влади, у напрямку Львова окрім дронів фіксувались російські ракети.

Оновлено о 07:25

Місцеві повідомляють про перебої зі світлом після вибухів у Львові. Водночас мер міста повідомляє, що у Львові через повітряну тривогу зміниться графік руху громадського транспорту:

перекрито рух на перехресті вул. Зелена – Сихівська.

тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.

також тимчасово перекрито міст на вул. Городоцькій.

автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об’їзд вул. Конюшинною.

Тернопіль

Про вибухи у Тернополі повідомляють ЗМІ. Водночас влада просить місцевих також залишатись в укритті. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку регіону з півночі.

"Прошу залишатись в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото і відео", – написав у телеграм міський голова Тернополя Сергій Надал.

Оновлено о 07:10

Водночас, Тернопільська ОВА також попереджає про ракетну небезпеку для регіону. За даними Повітряних сил, ракети фіксувались на півдні Тернопільщини, курс західний.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Тернопіль також перебуває під ракетною атакою. У місті було чути вибухи, моніторингові канали пишуть про дим після вибухів. Водночас, Повітряні сили також уточнили, що через Тернопільску обалсть ворожі ракети рухались у апрямку Івано-Фраківської області.