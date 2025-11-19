UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Львів та Тернопіль під ворожою атакою, лунають вибухи: перші подробиці

Ілюстративне фото: Львів та Тернопіль перебувають під ворожою атакою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на середу, 19 листопада, російська армія завдала чергового масованого комбінованого удару по території України. Ціллю ворога цього разу був захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську та ОВА та "Суспільне".

Львів

За повідомленнями влади, у напрямку міста фіксувалось декілька груп ударних дронів з півдня та сходу. Вже о 06:40 місцеві, а також влада, заявили про вибухи у місті.

"Жителі Львівщини, будь ласка, не публікуйте жодних фото, відео, адрес. Зберігайте інформаційну тишу. Наразі загроза залишається", - повідомили в ОВА.

Водночас мер міста Андрій Садовий закликав не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

Станом на 06:55 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 07:20

За даними Повітряних сил та місцевої влади, у напрямку Львова окрім дронів фіксувались російські ракети. 

Оновлено о 07:25

Місцеві повідомляють про перебої зі світлом після вибухів у Львові. Водночас мер міста повідомляє, що у Львові через повітряну тривогу зміниться графік руху громадського транспорту:

  • перекрито рух на перехресті вул. Зелена – Сихівська.
  • тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.
  • також тимчасово перекрито міст на вул. Городоцькій.
  • автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об’їзд вул. Конюшинною.

Тернопіль

Про вибухи у Тернополі повідомляють ЗМІ. Водночас влада просить місцевих також залишатись в укритті. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку регіону з півночі.

"Прошу залишатись в укриттях до закінчення тривоги. Не публікуйте фото і відео", – написав у телеграм міський голова Тернополя Сергій Надал.

Оновлено о 07:10

Водночас, Тернопільська ОВА також попереджає про ракетну небезпеку для регіону. За даними Повітряних сил, ракети фіксувались на півдні Тернопільщини, курс західний.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Тернопіль також перебуває під ракетною атакою. У місті було чути вибухи, моніторингові канали пишуть про дим після вибухів. Водночас, Повітряні сили також уточнили, що через Тернопільску обалсть ворожі ракети рухались у апрямку Івано-Фраківської області.

Обстріл 19 листопада

Російська Федерація цієї ночі завдає комбінованого удару по території України. Вже відомо, що ворог застосував ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал, а також ракети інших типів.

У зв'язку з новою атакою Польща підняла в небо союзну авіацію у зв'язку з атаками РФ на західні регіони України. Армія повідомила про винищувачі та літак раннього радіолокаційного спостереження

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівТернопільППОВійна в УкраїніРакетна атака