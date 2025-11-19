Львов и Тернополь под вражеской атакой, раздаются взрывы: первые подробности

В ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины. Целью врага на этот раз был запад Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую и ОВА и "Суспільне".
По сообщениям властей, в направлении города фиксировалось несколько групп ударных дронов с юга и востока. Уже в 06:40 местные, а также власти, заявили о взрывах в городе.
"Жители Львовщины, пожалуйста, не публикуйте никаких фото, видео, адресов. Сохраняйте информационную тишину. Сейчас угроза остается", - сообщили в ОВА.
В то же время мэр города Андрей Садовый призвал не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.
По состоянию на 06:55 о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Обновлено в 07:20
По данным Воздушных сил и местной власти, в направлении Львова кроме дронов фиксировались российские ракеты.
Обновлено в 07:25
Местные сообщают о перебоях со светом после взрывов во Львове. В то же время мэр города сообщает, что во Львове из-за воздушной тревоги изменится график движения общественного транспорта:
О взрывах в Тернополе сообщают СМИ. В то же время власти просят местных также оставаться в укрытии. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении региона с севера.
"Прошу оставаться в укрытиях до окончания тревоги. Не публикуйте фото и видео", - написал в телеграмм городской голова Тернополя Сергей Надал.
Обновлено в 07:10
В то же время, Тернопольская ОВА также предупреждает о ракетной опасности для региона. По данным Воздушных сил, ракеты фиксировались на юге Тернопольщины, курс западный.
Местные СМИ пишут, что Тернополь также находится под ракетной атакой. В городе были слышны взрывы, мониторинговые каналы пишут о дыме после взрывов. В то же время, Воздушные силы также уточнили, что через Тернопольскую обалсть вражеские ракеты двигались в направлении Ивано-Фраковской области.
Российская Федерация этой ночью наносит комбинированный удар по территории Украины. Уже известно, что враг применил ударные беспилотники, гиперзвуковые ракеты "Кинжал, а также ракеты других типов.
В связи с новой атакой Польша подняла в небо союзную авиацию в связи с атаками РФ на западные регионы Украины. Армия сообщила об истребителях и самолете раннего радиолокационного наблюдения