Львів після зливи знову "пішов" під воду: затопило вулиці з авто (відео)

На опублікованих фото та відео видно, що низку вулиць Львова знову затопило після зливи. Окрім цього користувачі мережі повідомляли, що затопило вулиці й у Стрию. Після рясного дощу на окремих ділянках машини опинилися у воді.

Варто нагадати, що Львів за останній тиждень вже не вперше потерпає від паводка. Зокрема, 10 липня через зливу частину вулиць були підтоплені, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований.

Тоді у ДСНС повідомляли, що у Львівській області за одну добу випала майже річна норма дощів.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця - в матеріалі РБК-Україна.