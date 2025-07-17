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Львів після зливи знову "пішов" під воду: затопило вулиці з авто (відео)

Ілюстративне фото: Львів та область накрила егода 17 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Львів та Львівську область у четвер, 17 липня, накрила негода. Вулиці знову затопило після зливи.

Як повідомляє РБК-Україна, фото та відео наслідків негоди публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих фото та відео видно, що низку вулиць Львова знову затопило після зливи. Окрім цього користувачі мережі повідомляли, що затопило вулиці й у Стрию. Після рясного дощу на окремих ділянках машини опинилися у воді. 

Варто нагадати, що Львів за останній тиждень вже не вперше потерпає від паводка. Зокрема, 10 липня через зливу частину вулиць були підтоплені, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований.

Тоді у ДСНС повідомляли, що у Львівській області за одну добу випала майже річна норма дощів.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця - в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, гідрометцентр попередив про підвищення рівнів води на річках у кількох областях України. Зокрема, 10-12 липня вода підніметься на 0,7-1,2 м на Дністрі в Івано-Франківській і Тернопільській областях, а 11-14 липня - на 0,1-0,5 м на річках суббасейну Прип’яті.

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