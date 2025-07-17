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Львов после ливня снова "ушел" под воду: затопило улицы с авто (видео)

Иллюстративное фото: Львов и область накрыла эгода 17 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Львов и Львовскую область в четверг, 17 июля, накрыла непогода. Улицы снова затопило после ливня.

Как сообщает РБК-Украина, фото и видео последствий непогоды публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных фото и видео видно, что ряд улиц Львова снова затопило после ливня. Кроме этого пользователи сети сообщали, что затопило улицы и в Стрые. После обильного дождя на отдельных участках машины оказались в воде.

Стоит напомнить, что Львов за последнюю неделю уже не впервые страдает от паводка. В частности, 10 июля из-за ливня часть улиц были подтоплены, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано.

Тогда в ГСЧС сообщали, что во Львовской области за одни сутки выпала почти годовая норма дождей.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места - в материале РБК-Украина.

 

Напомним, гидрометцентр предупредил о повышении уровней воды на реках в нескольких областях Украины. В частности, 10-12 июля вода поднимется на 0,7-1,2 м на Днестре в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а 11-14 июля - на 0,1-0,5 м на реках суббассейна Припяти.

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