Львов после ливня снова "ушел" под воду: затопило улицы с авто (видео)

На опубликованных фото и видео видно, что ряд улиц Львова снова затопило после ливня. Кроме этого пользователи сети сообщали, что затопило улицы и в Стрые. После обильного дождя на отдельных участках машины оказались в воде.

Стоит напомнить, что Львов за последнюю неделю уже не впервые страдает от паводка. В частности, 10 июля из-за ливня часть улиц были подтоплены, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано.

Тогда в ГСЧС сообщали, что во Львовской области за одни сутки выпала почти годовая норма дождей.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места - в материале РБК-Украина.